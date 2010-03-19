Аэропорт «Борисполь» завершил монтаж чартерного терминала

Полностью завершен монтаж здания терминала «F» из быстро монтирующихся легких конструкций в аэропорту «Борисполь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, сейчас обустраиваются внутренние и внешние инженерные сети, осуществлены все пусконаладочные работы на трансформаторной подстанции и активно продолжается поставка необходимого оборудования.

Также в рамках подготовки к Евро-2012 ведутся строительные работы на всех пусковых комплексах существующего терминала «В».

Что касается строительства нового пассажирского терминала «D», то в зонах южной и северной части пассажирской галереи завершены работы по обустройству палевых фундаментов, бетонирование ростверков и фундаментной плиты. Также начато установление опалубки для обустройства плиты перекрытия второго этажа. Завершено бетонирование стен и плиты перекрытия технологического туннеля, продолжается бетонирование колонн и стен. Кроме того, на строительной площадке продолжают устраивать сваи, фундамент и стены технологического тоннеля. Уже обустроено 2825 свай и 120 колонн.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует в апреле текущего года ввести в эксплуатацию новый чартерный терминал «F» из легких конструкций.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением (№718 от 24 июня 2009 г.) утвердил проект и титул строения пассажирского терминала F (временного, так называемого low-cost) на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» со сроками строительства в 2009-2010 гг. Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала "F" пропускной способностью 700 пассажиров в час. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машино-мест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. м.

Терминал "F" из быстро монтирующихся конструкций будет обслуживать low-cost-компании и чартерные рейсы, таким образом снизив нагрузку на действующие терминалы.

Как известно, одним из главных требований УЕФА к аэропорту “Борисполь” в рамках его подготовки к Евро-2012 является строительство пассажирского терминала D с большой пропускной способностью. Контракт на строительство терминала D был подписан 26 сентября 2008 года.

Генеральный подрядчик строительства терминала “D” в международном аэропорту “Борисполь” турецкая компания “Догуш Инишаат” обещает завершить сооружение нового пассажирского терминала до 1 октября 2011 года.