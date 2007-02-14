Журнал «Деньги.ua» представит эксклюзивный расчет инфляции

10:42, 14 февраля 2007
Общество
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15 февраля в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как мы себе дороги?!», во время которой состоится презентация эксклюзивного расчета инфляции потребительской корзины для среднестатистического украинца. Презентацию проведет главный редактор журнала «Деньги.ua» Александр Крамаренко.  Впервые в Украине журнал "Деньги.ua" подсчитал, на сколько в самом деле дорожает за месяц потребительская корзина представителя среднего класса. Участники: главный редактор журнала «Деньги» Александр Крамаренко,  редактор отдела «Экспертиза» Анна Кибовская (ул .Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 205-43-00, 205-43-03.  Регистрация на месте по служебным удостоверениям.

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