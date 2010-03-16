Украина планирует 5 стартов ракет украинской разработки

Украина намерена в 2010 г. осуществить 5 стартов ракет-носителей украинской разработки. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора Национального космического агентства Эдуард Кузнецов. По его словам, в 2009 г. страна заняла 9,5-10% мирового рынка стартовых услуг. "В этом году планируем сохранить эти темпы, чтобы удержаться на 4-5 позиции, хотя это и будет сложно", - сказал Э.Кузнецов.

В 2010 г. ожидаются пуски ракет "Днепр" и "Зенит" по проектам "Космотрас" и "Наземный старт". В апреле со стартового комплекса "Ясный" (РФ) планируется запустить ракету "Днепр" с двумя французскими спутниками. По мнению Э.Кузнецова, в этом году не удастся осуществить пуск ракеты "Зенит-3SL" по программе "Морской старт". "У них был один заказ на этот год, но его перенесли на 2011 г.", - сказал заместитель генерального директора. В то же время он уверен, что реализация этого проекта продолжится.

Количество стартов ракет-носителей космического назначения в 2009 г. в мире возросло по сравнению с 2008 г. на 9 - до 78. Украина разделяет с Китаем четвертое место по количеству пусков ракет в 2009 г. Носители украинской разработки стартовали шесть раз. Все пуски завершились успешно.

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