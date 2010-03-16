Венесуэла будет поставлять нефть в Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Каракас договорился со своим венесуэльским коллегой Уго Чавесом о развитии сотрудничества в нефтеперерабатывающей сфере, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Согласно достигнутому по итогам встречи соглашению, Венесуэла будет поставлять Минску 80 тысяч баррелей нефти в день. Венесуэльское сырье будет поставляться на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, а затем совместно реализовываться на европейском рынке.

Чавес назвал результат переговоров важным шагом на пути укрепления дружественных отношений между двумя государствами. Он также заявил, что сотрудничество с Белоруссией позволит диверсифицировать сырьевой экспорт Венесуэлы и откроет ей путь на европейские рынки.