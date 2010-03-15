Новый самолет Ан-158 поднимется в небо во время Парада Победы.

Такое обещание дал на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ председатель Совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ, сообщает пресс-служба главы государства.

“Ан-158 будет поднят в воздух 9 мая как подарок Украины Дню Великой Победы”, - сказал В.БОГУСЛАЕВ.

В ходе встречи Президент Украины также обсудил с В.БОГУСЛАЕВЫМ вопрос, связанные с развитием авиационной отрасли, кооперации и скорейшим введением в эксплуатацию нового пассажирского самолета Ан-158.