Новый самолет Ан-158 поднимется в небо во время Парада Победы
20:52, 15 марта 2010Общество
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Богуслаев обещал Януковичу
Новый самолет Ан-158 поднимется в небо во время Парада Победы.
Такое обещание дал на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ председатель Совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ, сообщает пресс-служба главы государства.
“Ан-158 будет поднят в воздух 9 мая как подарок Украины Дню Великой Победы”, - сказал В.БОГУСЛАЕВ.
В ходе встречи Президент Украины также обсудил с В.БОГУСЛАЕВЫМ вопрос, связанные с развитием авиационной отрасли, кооперации и скорейшим введением в эксплуатацию нового пассажирского самолета Ан-158.
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