Цены на авиагорючее согласованы по формуле ”Роттердам + 6”

Представители компаний-авиаперевозчиков и компаний-заправщиков авиационного топлива согласовали формулу, по которой будет расчитываться цена на топливо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, такой результат совещания, которое состоялось сегодня, 12 февраля, в помещении Минтопэнерго под председательством министров топлива и энергетики Юрия БОЙКО и транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

Также участники совещания согласовали цены, по которым топливо будет поставляться авиаперевозчикам в феврале.

Базой, от которой будут отталкиваться при вычислении цены авиатоплива, являются международные цены (на площадке в Роттердаме), к которым будут добавляться 6 долл.

Таким образом, в феврале авиаперевозчики будут платить за 1 тонну топлива 570 долл. При такой цене авиаперевозчики не будут вынуждены увеличивать стоимость билетов на авиаперевозку, а заправщики обеспечат рентабельность своего бизнеса.

Также в сообщении сказано, что «формульный» подход к формированию цены в ближайшее время будет зафиксирован в соответствующих годовых контрактах. Формула учитывает минимальный уровень рентабельности авиаперевозчиков. В соответствии с ней цена будет пересчитываться ежемесячно в соответствии с изменениями мировой конъюнктуры.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-секретаря авиакомпании «АэроСвит» Сергея КУЦОГО, сегодня авиакомпании и компании-заправщики договорились оставить на 2007 г. формулу ценообразования на авиатопливо, которая действовала в 2006 году.

6 февраля Минтопэнерго и Минтранссвязи при участии авиакомпаний и заправщиков создали рабочую группу с тем, чтобы до 9 февраля, выработать приемлемую формулу цены на авиатопливо.

Напомним, в конце ноября 2006 г. две компании - ЗАО СП "КРЕБО" и ООО "ЛУК-Авиа Ойл", которые являются монополистами по заправке самолетов в аэропорту «Борисполь», сообщили авиакомпаниям "АэроСвит" и "Международные Авиалинии Украины" о повышении с конца ноября - начала декабря цен на авиатопливо на 20-25%. Авиакомпании сочли это "противоречащим тенденции снижения стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке".

30 января 2007 г. ведущие авиаперевозчики, базирующиеся в аэропорту «Борисполь», в частности, "АэроСвит" и "МАУ", заявили о возможном прекращении полетов во всех направлениях в феврале из-за повышения цен на топливо, а также требований компаний-заправщиков с 1 февраля включить в стоимость топлива еще и 20% НДС. Таким образом, по их данным, цены вырастут на 40%, по сравнению с ценами до ноября.

Кабинет Министров Украины 31 января на своем заседании поручил Министерству топлива и энергетики и Антимонопольному комитету предпринять меры для обеспечения топливом авиакомпаний.

До урегулирования конфликта, компании временно договорились о ценах на авиатопливо на уровне 2006 года.