Эпидемический порог гриппа превышен во Львове

В связи с эпидемией гриппа с сегодняшнего дня все школы Львова закрыты на карантин.

Как сообщила УНИАН заведующая эпидемиологическим отделом городской СЭС Галина ВАШКУРАК, "с 5 по 7 февраля зафиксировано 5 тысяч 370 заболеваний гриппом и ОРЗ, среди них 1291 случай - дети 7-14 лет”.

По словам Г.ВАШКУРАК, таким образом, эпидемический порог заболеваемости среди школьников был превышен на 15,6%.

Как сообщила начальник городского управления образования Надежда ОКСЕНЧУК, в связи с показателями заболеваемости было принято решение о приостановке обучения в школах всех форм собственности. При этом, по словам Н.ОКСЕНЧУК, сокращения весенних каникул и учебы по субботам не планируется - школьники будут наверстывать упущенное за счет уплотнения графика учебы.

По прогнозам медиков, карантин продолжится 10-14 дней.

По данным Г.ВАШКУРАК, на сегодняшний день во Львове насчитывается почти 9 тыс. 730 больных гриппом и ОРЗ, среди них детей школьного возраста - более 2,3 тыс. человек. При эпидпороге в 92,9 интенсивность болезни составляет 128,2 больного на 10 тысяч населения.

Каждый день в больницы с гриппом или ОРЗ попадает 8-9 человек, преимущественно дети.