Турки незаконно вошли в румынские воды под украинским флагом

Задержанная вчера в Черном море украинскими морскими пограничниками турецкая рыболовецкая шхуна вчера поздно вечером под конвоем была доставлена в Севастополь.

По сообщению радио Военно-Морских Сил Украины «Бриз», в воскресенье корабль морской охраны государственной пограничной службы Украины «Григорій Гнатенко» задержал турецкую рыболовецкую шхуну «Э.Огулари», экипаж которой осуществлял несанкционированный вылов морепродуктов в исключительной (морской) экономической зоне Румынии. В то же время на судне «Э.Огулари» был незаконно поднят украинский флаг.

По словам заместителя начальника Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы по вопросам морской охраны капитана первого ранга Александра СИЗОНОВА, 10 февраля от пограничной службы Румынии поступило сообщение о незаконных действиях турецких рыбаков в исключительной (морской) экономической зоне Румынии. При помощи украинского самолета АН-26 было определено точное местонахождение судна-нарушителя и скоординированы действия экипажа пограничного корабля «Григорій Гнатенко», который непосредственно и осуществил задержание шхуны приблизительно в 40 милях от территориальных вод Украины.

Около 22.00 в воскресенье судно, приписанное к порту Стамбул, вместе с 9-ю рыбаками было доставлено в Камышовую бухту Севастополя для более детального досмотра и проведения расследования, по результатам которого будет принято соответствующее решение.