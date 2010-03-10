Золото для Китая неплохой актив, но не лучшая инвестиция

Китай не планирует значительно наращивать долю золота в своих международных резервах, опасаясь резких ценовых колебаний на рынке драгметалла. С соответствующими заявлениями выступил глава Государственного управления международных резервов КНР И Ган. По его словам, золото - "неплохой актив", но он никогда не станет значительной частью инвестиционного портфеля Китая.

"Международный рынок золота очень ограничен. Если мы будем проводить масштабные закупки золота, это непременно взвинтит мировые цены на золото", - цитирует Reuters слова китайского чиновника. Пекин не намерен неосмотрительно следовать советам "друзей" увеличивать долю золота в резервах и будет проводить осторожную политику в этом вопросе, ориентируясь на конъюнктуру рынка, указал И Ган.

Управляющий валютными резервами Китая также отметил, что золото - не лучшая инвестиция в долгосрочной перспективе. "Золото сильно подорожало в последние годы, но если мы посмотрим на ценовую динамику за 30 лет, то увидим, что цены на золото очень сильно колеблются", - пояснил И Ган.

Золотовалютные резервы КНР составляют около 2,4 трлн долл., являясь крупнейшими в мире. Их структура составляет государственную тайну, однако, по оценкам экспертов, около 70% резервов Китая размещены в долларовых активах (преимущественно в казначейских облигациях США и облигациях американских федеральных агентств), остальные - в евро, японских иенах.

Доля золота в китайских международных резервах сравнительно невелика, однако считается, что в последнее время Пекин наращивает свои вложения в драгметалл. В прошлом году китайское правительство сообщило, что доля золота в государственных резервах увеличилась до 1054 т по сравнению с 600 т в 2003 г. Недавно Международный валютный фонд (МВФ) выставил на продажу 191,3 т золота, и инвесторы полагали, что Китай может проявить интерес к данному предложению. Между тем китайские государственные СМИ утверждали, что КНР вряд ли будет покупать крупную партию золота у МВФ. С этим согласны и западные аналитики. Так, по мнению эксперта Standard Chartered Дэвида Барклая, "Китай, скорее всего, будет покупать золото осторожно и тихо, на открытом рынке, вместо того, чтобы совершать крупные закупки из резервов МВФ".

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), Китай в настоящее время является крупнейшим в мире производителем золота и одновременно занимает вторую строчку в списке крупнейших потребителей этого драгметалла вслед за Индией.

Отметим, что, согласно расчетам специалистов, золото стало самым доходным активом минувшего десятилетия. С 2000-го по 2009 год вложения в золото превзошли инвестиции в другие категории активов - commodities, нефть, высококлассные корпоративные облигации, американские Treasuries и акции.

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