Три района Львовщины страдают от сильных снегопадов

Населенные пункты Дрогобычского, Стрыйского и Турковского районов Львовской области страдают от сильных снегопадов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в Львовской области, за минувшие сутки здесь выпало большое количество осадков в виде снега, толщина снежного покрова в отдельных местах достигла 50 см, что практически заблокировало проезд к 10 населенным пунктам Дрогобычского района и представляет угрозу жизнеобеспечению населения города Дрогобыч.

Спасатели предупреждают о возможном скоплении большого количества снега на крышах жилых домов и других зданий.

Продолжаются работы по расчистке дорог от снега.