Янукович: что мешает Украине и России действовать на рынках третьих стран

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым упорядочить отношения на внутренних украинском и российском рынках, в частности, в сфере экспорта в Россию украинской стали.

Об этом Глава государства заявил в интервью российскому телевидению в программе "Вести в субботу".

Отвечая на вопрос о возможности совместных действий России и Украины на рынках третьих стран, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо сперва упорядочить отношения на собственных внутренних рынках.

«Когда мы смотрим с точки зрения партнерских отношений, мы должны искать пути корректной конкуренции. Начинать нужно с наших внутренних рынков”, - акцентировал Президент.

«Я бы хотел получить ответы, какими будут квоты Украины на стальные изделия”, - цитирует В.ЯНУКОВИЧА РИА Новости.

По его словам, ограничения, которые были введены Россией на импорт стали за пять предыдущих лет, “создали стопор” в развитии товарооборота между двумя странами. “Это не пошло на пользу ни России, ни Украине”, - считает В.ЯНУКОВИЧ.