Чем вызван рост инфляции в промышленном секторе

Рост инфляции в промышленном секторе можно объяснить фактором повышенной затратности производства, а также инвестиционным спросом. Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Александр ЛОЗОВОЙ

В частности, он сообщил, что в январе больше всего выросли цены на продукцию химической и нефтехимической отраслей, а также отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

В то же время, эксперт отметил, что значительный внутренний инвестиционный спрос способствовал росту цен на продукцию машиностроения на металлургии.

А.ЛОЗОВОЙ считает, что в дальнейшем, важность фактора расходов в промышленном секторе будет оставаться значительной, повышая индекс цен производителей, однако, увеличение мирового производства металлургической продукции и соответствующее уменьшение ее цены будет ограничивать рост цен в промышленности.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, рост индекса цен производителей промышленной продукции в Украине в январе 2007 года против января 2006 года составил 15,6%.

Цены в добывающей промышленности в прошлом месяце выросли на 20,4%, в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых - на 14%, добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических - на 29,4%

Цены в обрабатывающей промышленности в январе т.г. повысились на 11,9%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в Украине по итогам января 2006 года против января 2005 года составил 10,7%.