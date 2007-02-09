В ближайшие дни по всей Украине ожидаются осадки

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западных и северных областях умеренные осадки, в Карпатах местами сильные. Лишь в южных областях, Крыму и Призовье без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, в северной части страны возможно налипание мокрого снега; в южных, восточных, центральных областях и в Крыму местами туман. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура в южной части, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму 10-15° тепла; на остальной территории ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах ночью до 6° мороза.

На Закарпатье синоптики прогнозируют ночью дождь и мокрый снег, местами сильный, днем небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем от 2° тепла до 3° мороза.

11 февраля будет облачно с прояснениями. В северной части небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° мороза. На остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. В южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму 7-12°, в западных областях ночью 0-5° мороза, днем около 0. На дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. В южных, центральных, восточных областях местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. На Закарпатье ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в горах ночью и днем 1-6° мороза.

12 февраля в северной части небольшой мокрый снег, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории временами осадки (в Крыму и Приазовье местами небольшие). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла, в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму 7-12°. На дорогах Украины, кроме южной части, гололедица. Во всех областях, кроме севера страны, местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. На Закарпатье временами мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла; в горах ночью и днем 1-6° мороза.

13 февраля без существенных осадков, лишь ночью в северных и центральных, а днем в западных областях временами мокрый снег и дождь. Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 5-11° тепла. На остальной территории ночью от 3° мороза до 3° тепла, в центральных областях до 5° тепла, днем 0-6° тепла. На Закарпатье временами мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

14 февраля ночью в западной части, днем в Украине, кроме восточных областей, прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 5-11° тепла. На остальной территории ночью от 3° мороза до 3° тепла, в центральных областях до 5° тепла, днем 0-6° тепла. На Закарпатье ночью без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области 10 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь; местами по области налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем в Киеве около 0°, по области от 2° тепла до 3° мороза.

11 февраля облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.

12 февраля погода не изменится, станет немного теплее: температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

13 февраля в Киеве и области временами мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

14 февраля погода не изменится.