Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 28 февраля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 28 февраля, и сегодня составляет 10,77 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 10,91 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,85 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 28 февраля, понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2604 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% – 0,2679 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился по сравнению с 28 февраля и сегодня составляет 10,79/10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,65-10,85 грн./евро, по продаже – в пределах 10,87-10,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 28 февраля, понизился на 2,2% и сегодня составляет 0,2578 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5% – 0,2678 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/8,03 грн., евро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,03 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,015 грн., евро – 10,75/10,95 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,84243, к российскому рублю – 0,26599.