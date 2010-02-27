Власти Харькова обвиняют Кабмин: у города забрали 21 миллион

Власти Харькова обвиняют Кабинет министров в незаконном изъятии из бюджета города свыше 20 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Харьковского горсовета.

По информации первого заместителя городского председателя Александра КРИВЦОВА, которую он обнародовал во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, Кабинет министров Украины без разрешения забрал у Харькова 21 млн. грн., которые находились в казначействе, и направил эти средства на другие цели.

«Все наши платежные поручения остановлены, поскольку в казначействе нет денег. Наши деньги казначейство потратило на другие цели, куда приказала направить премьер-министр», - заявил А.КРИВЦОВ.

Из-за этого, отметил он, «мы в прошлом году не профинансировали 21 млн. грн. – огромные деньги для городского хозяйства. Соответственно, у нас появились долги на 1 января». По словам вице-мэра, это касается и экологического фонда, а именно - «1,2 млн. грн., которые должны были пойти на борьбу с подтоплениями».