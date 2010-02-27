Черновицкий горсовет запретил курить

Сессия Черновицкого городского совета приняла решение, которым определила места, где запрещается курение табачных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, «оазисами без табачного дыма» в Черновцах стали все площади, парки и скверы города, а также пешеходная улица О.Кобылянской, которая имеет статус улицы образцовой культуры и порядка, летние площадки на этой улице, а также троллейбусные остановки и городской пляж. Для курильщиков все же обустроят специальные места.

Отныне вообще запрещено курить в Черновцах в заведениях здравоохранения, образования и на прилегающих к ним территориях, спортивных и физкультурно-оздоровительных заведениях и сооружениях, организациях культуры, залах ожидания на железнодорожных, авто- и аэровокзалах, автобусах, такси, в т.ч. маршрутных, троллейбусах, лифтах жилых и общественных зданий, на рынках, территориях детских и спортивно-детских площадок. В других местах и на рабочих местах курение табачных изделий разрешено только в специально отведенных для этого местах. Владельцев или арендаторов депутаты горсовета обязали оборудовать вытяжную вентиляцию и другие средства для удаления табачного дыма, а также разместить наглядную информацию о расположении таких мест и о вреде, который наносят здоровью курением табачных изделий.

В кафе, ресторанах, развлекательных заведениях, компьютерных центрах и интерактивных клубах для некурящих людей должно быть отведено не менее половины площади этих общественных мест, размещенных так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию. В черновицких гостиницах для некурящих будет отводится не менее 50% номеров.

Все места для табакокурения в областном центре Буковины должны быть четко определены специальными информационными табличками, которые «не унижают чувство чести и достоинства курящих».

Кроме этого руководителей учреждений, предприятий и организаций, владельцев недвижимого имущества Черновцов городской совет обязал в двухмесячный срок определить специальные места для курения, разместить о них наглядную информацию, а также информацию о вреде табакокурения, или же признать сооружения, помещения такими, в которых запрещено курить вообще.