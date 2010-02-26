Погода на субботу

Завтра днем в Украине без существенных осадков, до 5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков; лишь в западных областях ночью небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах северной половины местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на востоке до 10° мороза, в западных областях и в Крыму от 2° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области 6-10°.

В Киевской области 27 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.