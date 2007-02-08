В Севастополе 60 сирот месяц продержали в психбольнице

В Севастополе в прошлом году около 60 детей-сирот –воспитанников детских домов и школ-интернатов на протяжении месяца незаконно находились в городской психиатрической больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Севастополе прокурор города Владимир ДЕРЕЗА. По информации В.ДЕРЕЗЫ, по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Прокурор допускает, что отдельным детям именно такая медицинская помощь была нужна, в то же время он выразил удивление по поводу того, что в психиатрической больнице формально подошли к юным пациентам. „Врачи обязаны были сразу вернуть тех детей, кому не нужен стационар”, - подчеркнул В.ДЕРЕЗА.

Анализируя работу по защите прав несовершеннолетних в 2006 году, городской прокурор добавил: внесены 87 документов прокурорского реагирования, 76 должностных лиц привлечены к ответственности, возбуждено 14 уголовных дел; в интересах несовершеннолетних и государства возмещено 42 тыс. грн. В частности, во время прокурорских проверок выявлено, что в детских домах и специализированной школе-интернате №1 не заботились о том, чтобы дети получали алименты от родителей, которых лишили родительских прав. Выпускникам детских домов не выплачивались денежная компенсация и разовая помощь. Благодаря усилиям прокуратуры детям-сиротам уже возвращено свыше 28 тысяч грн., и эта работа продолжается, отметил В.ДЕРЕЗА.