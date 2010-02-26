Кабмин утвердил план содействия малому предпринимательству

Кабинет Министров Украины утвердил план мер по выполнению в 2010 году Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства в Украине.

Это предусмотрено распоряжением правительства от 24 февраля 2010 года №274-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Кроме того, Кабмин распорядился обеспечить финансирование данных мер в пределах бюджетных назначений, предусмотренных госбюджетом-2010.

Данным планом мер предусматривается в текущем году внести изменения в законы о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности, о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства. Также предусмотрено создание Национального электронного фонда нормативных документов с доступом через Интеренет, привлечение международной технической помощи для поддержки развития малого предпринимательства, создание фондов кредитных гарантий, обеспечение поддержки экспортной деятельности субъектов малого предпринимательства, содействие развитию бизнес-центров и бизнес-инкубаторов, привлечение инвестиций в бизнес.