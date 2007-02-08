Синоптики обещают на завтра вчерашнюю погоду

9 февраля на территории Украины по прогнозам синоптиков облачно. В южной части - без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге Одесской области и Крыму до 13°. На остальной территории временами небольшой снег, местами с дождем, в западных областях умеренные осадки, ночью в Карпатах и Закарпатье местами сильные осадки. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на севере Левобережья 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, в областях Прикарпатья до 8° тепла. В Украине временами туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. В Закарпатье - дождь, в горах с мокрым снегом, ночью местами сильные осадки. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, в горах на протяжении суток местами 0-5° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

10-11 февраля облачно с прояснениями. В южной части без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем до 14°. На остальной территории временами небольшой мокрый снег и дождь, 10 февраля в Закарпатье и в областях Прикарпатья умеренные осадки (ночью в северных, а 10 февраля и в центральных областях без существенных осадков). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в центральных и восточных областях до 4° тепла, днем 0-5° тепла; 11 февраля в северных и западных областях (кроме Закарпатья и Прикарпатья) на протяжении суток 2-7° мороза. Ночью в северной половине на дорогах гололедица, в южной части местами туман. Ветер юго-западный с переходом в северных областях на северо-восточный, 5-10 м/с. В Закарпатье: мокрый снег и дождь (11 февраля небольшие осадки). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

12-13 февраля ожидается временами небольшой, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью 1-7° мороза, 12 февраля в северной части 4-10°, местами до 13° мороза; днем 0-6° тепла, в северных областях местами 1-4° мороза; в южной части ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 12°. В Закарпатье: временами мокрый снег и дождь, только ночью 13 февраля преимущественно без осадков. Температура ночью 12 февраля 0-5° мороза, 13 февраля от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла.

В г. Киеве и области 9 февраля облачно. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, временами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 2-4° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла. 10-11 февраля сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 10 февраля ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла; 11 февраля на протяжении суток 2-7° мороза.

12-13 февраля временами небольшой снег и мокрый снег (днем 13 февраля местами). Температура 12 февраля ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; 13 февраля ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.