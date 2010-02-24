Ющенко дал статус национального «Бабьему Яру»

Указ Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил государственному историко-мемориальному заповеднику «Бабий Яр» статус национального. Текст соответствующего указа от 24 февраля размещен на официальном сайте главы государства. Высокий статус, говорится в документе, предоставлен, учитывая значение государственного историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» для увековечения памяти жертв нацистских преследований и с целью содействия дальнейшему развитию заповедника.

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