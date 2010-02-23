Шведский министр призывает Европу создать базу для реформ в Украине

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ убежден, что Европейский Союз должен существенно способствовать Украине в проведении реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом К.БИЛЬДТ заявил сегодня на брифинге в Европейском политическом центре.

“Я думаю, мы должны предложить Украине, в том числе на базе Соглашения об ассоциации, которое будет включать создание зоны свободной торговли, настоящую базу для реформ”, - сказал министр иностранных дел Швеции.

По его словам, Украина, прежде всего, нуждается в реализации экономических реформ.

Министр также отметил, что стабильность и будущее развитие Украины очень важны для всей Восточной Европы.

Кроме того, К.БИЛЬДТ отметил, что на сегодня Украина и ЕС имеют хорошие отношения, а ЕС доволен честными и свободными выборами, которые состоялись в Украине в начале этого года.