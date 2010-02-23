В Симферополе открывается выставка материалов о коммунистическом терроре

Сегодня в Симферополе запланировано открытие историко-документальной выставки "Сломанные судьбы: коммунистический террор в Украине 1920-1950-х годов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба организации "Всеукраинский информационно-культурный центр".

"События отображаются на основе рассекреченных архивно-уголовных дел, документов тайного делопроизводства, фотодокументов. Экспозиция демонстрирует борьбу украинцев за собственную государственность, механизм, масштабы и последствия большевистских репрессий 1920-1930-х годов. Освещаются события сороковых годов на западных землях, в частности, репрессии НКВД против национально-освободительного движения (ОУН, УПА) и депортации мирного населения в отдаленные районы СССР, ход послевоенных репрессий в отношении бывших военнопленных", - говорится сообщении.

Помимо Всеукраинского информационно-культурного центра, организаторами выставки являются Международный благотворительный фонд "Украина 3000", архив Службы безопасности Украины, Киевская городская организация общества "Мемориал" имени Василия Стуса, сказано в пресс-релизе.