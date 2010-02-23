"Нафтогаз Украины" открыл третье месторождение газа в Египте

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" открыла уже третье месторождение на концессионной территории Алам-эль-Шавиш Ист в Египте, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-центр компании.

"Закончено бурение очередной поисковой скважины на концессионной территории в Южном блоке. При испытании в скважине горизонта G формации Abu Rawash 20 февраля получены промышленные притоки газа дебитом 270 тыс. куб. м в сутки и конденсата дебитом 64,5 куб. м в сутки. В соответствии с геофизическими исследованиями, перспективными горизонтами в пробуренной скважине являются также горизонты Abu Rawash F, Abu Rawash D, Abu Rawash B", - говорится в сообщении.

Продолжаются поисковые работы в пределах концессионной территории, осуществляется подготовка к объявлению о коммерческом открытии, организациях ранней добычи углеводородов.

13 декабря 2006 г. между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и компанией "Нафтогаз Украины" заключено концессионное соглашение о концессионной территории Алам-эль- Шавиш Ист (Alam El-shawish East) площадью 994 кв. км в западной пустыне Египта.