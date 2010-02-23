СБУ перекрыла канал вывоза пиломатериалов в Молдову

В Черновицкой области сотрудники СБУ перекрыли контрабандный канал незаконного перемещения в соседнюю Молдову пиломатериалов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УСБУ в Черновицкой области, житель Буковины, действуя от имени субъекта внешнеэкономической деятельности, приобрел у неустановленных лиц краденую древесину для последуюшего вывоза в адрес молдавской фирмы.

Для получения сертификатов о ее происхождении бизнесмен предоставил в Управление лесного и охотничьего хозяйства в Черновицкой области поддельные товарно-транспортные документы.

При оформлении экспорта пиломатериалов этот предприниматель также предоставил таможне фальсифицированную документацию, на основании которой незаконно вывез за пределы Украины партию древесины на сумму почти 233 тысячи гривен.

Следователями СБУ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.