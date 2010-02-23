Ющенко надеется, что ВР примет закон о юридическом статусе казачества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что, независимо от конфигурации большинства в парламенте, закон о юридическом статусе казачества будет принят.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Совета украинского казачества.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что внес в Верховную Раду законопроект «Об основах восстановления и развития украинского казачества, казацких организаций и их объединений», которым определяется юридический статус существования украинского казачества.

«Я не вижу фатальных препятствий в Верховной Раде для принятия этого законопроекта», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также важным для последующего развития казачества Президент назвал формализацию сотрудничества казачества с Министерством обороны.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что очень важной является дальнейшее восстановление таких исторических объектов, как Батурин, Чигирин, а также строительство казацкой резиденции под Киевом.

Он напомнил, что для резиденции уже выделена земля, где должна быть построена непосредственно резиденция казачества, а также церковь, конно-спортивная школа и многие другие структуры для патриотического воспитания молодежи.

«Мне бы очень хотелось, чтобы весной мы начали этот процесс (строительство)», - сказал В.ЮЩЕНКО.