Снизилось количество ночей, проведенных туристами в гостиницах

В 2009 году количество ночей, проведенных туристами в гостиницах стран ЕС, уменьшилось на 5% по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Согласно сообщению, всего в 2009 году туристы ночевали в гостиницах 1,5 млрд. ночей, что на 5,1% ниже, чем в 2008 году.

В сообщении Євростата отмечается, что падение количества ночей, проведенных туристами в гостиницах, началось еще в 2008 году, однако в течение 2009 года этот процесс замедлился.

По данным Євростата, количество ночей в гостиницах, проведенных резидентами страны местонахождения гостиницы, уменьшилось на 1,6% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, в то время как количество ночей, проведенных в гостиницах нерезидентами, – упало на 9,1%.

В 2009 году наибольшее количество ночей туристы провели в Испании (251 млн. ночей -6,5% по сравнению с 2008 годом), Италии (238 млн. ночей - 4,3%), Германии (216 млн. - 1,4%, Франции (191 млн. - 5,6%) и Великобритании (170 млн. - 1,7%). На эти 5 стран приходится 70% всех ночей, проведенных в гостиницах ЕС в 2009 году.

В 2009 году количество проведенных ночей в гостиницах уменьшилось во всех странах - членах ЕС, кроме Швеции, где был зафиксирован рост (0,1%).

Наибольшее уменьшение зарегистрировано в Латвии (-23,3%), Литве (-20,4%), Кипре (-19,7%), Словакии (-18,1%).