В России умерла родная сестра Шухевича

В воскресенье в городе Нальчик, в России, умерла родная сестра главнокомандующего УПА Романа Шухевича Наталия, сообщает “Радио Свобода”. Женщина не дожила 4 дня до своего 88-летия.

Наталия Шухевич родилась на Львовщине 25 февраля 1922 года, была третьим ребенком в семье. Ее братья Роман и Юрий были старше.

7 сентября 1940 года студентку Львовского мединститута Наталию Шухевич арестовали и осудили на процессе 59 членов ОУН на 10 лет работ на лесоповале на Урале и 5 лет ссылки в Казахстане. Девушка отбыла 7 лет лагерей и ссылку в Казахстане, где познакомилась со своим будущим мужем, тоже высланным на работы.

Отец умер в ссылке в Кемерово у 1948 году, мать в ссылке у Казахстане в 1956 году, брата Юрия убили в июне 1941 в тюрьме на Лонцкого.

В 1956 Наталия Шухевич вместе с мужем вернулась на Львовщину и поселились возле Львова. Но советские спецслужбы пристально следили за семьей Наталии Шухевич. Семья не выдержала такого давления и переехала в Нальчик (Кабардино-Балкария, Россия), на родину мужа.

Наталья в своих воспоминаниях писала, что «в последний раз видела брата Романа в 1938 году. Роман был веселым, компанейским, остроумным, добрым. Играл на фортепиано. Любил спорт. Он и брат Юрий входили в Украинский спортивный и Карпатский "лещетарський" (лыжный) клубы. Был очень хорош, волосы кудрявые, золотистые, прекрасно танцевал, любил ходить на балы, хотя не всегда имел возможность, потому что они были платные. Девушки его любили.

Сестру Р.Шухевича похоронят во Львове. Дата похорон пока еще неизвестна.