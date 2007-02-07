Ивченко раскрыл план сдачи газопроводов: опасность не миновала

Экс-глава "Нафтогаза Украины" Алексей Ивченко не считает принятие закона о запрете на отчуждение собственности НАК "Нафтогаза Украины" решением проблемы сдачи или передачи газопроводов.

"Любой предохранитель, для того чтобы сделать невозможным манипуляции с газотранспортной системой, можно считать полезным и правильным. Но это не является решением проблемы сдачи или передачи ГТС кому бы то ни было", - сказал он в интервью газете "Известия в Украине".

По словам Ивченко, предложенный Юлией Тимошенко законопроект подготовлен "не совсем профессионально".

На вопрос, обсуждалось ли это на согласительном совете, депутат сказал: "Мне сложно сказать, поскольку я на согласительные советы не хожу. На фракции "Наша Украина" я ставил этот вопрос. И мы готовим соответствующие инициативы по этому поводу".

Ивченко утверждает, что "сейчас воплощается в жизнь конкретная схема, чтобы Украина потеряла контроль над ГТС, которая сегодня реализуется, к сожалению, не на словах, а на деле".

"Есть распоряжение министра топлива и энергетики Юрия Бойко о том, чтобы "УкрТрансГаз" покупал технологический газ не у НАК "Нафтогаз", а у "УкрГазЭнерго" по цене 130 долларов", - отметил депутат.

"При этом мы знаем, что по транзитной ставке 1,6 цена технологического газа забита на уровне 95 долларов. Таким образом, "УкрТрансГаз" будет получать газ по 95 долларов, а платить 130 за 7 миллиардов технологического газа!", - добавил он.

По словам Ивченко, у "УкрТрансГаза" нет источников для покрытия этой разницы: "Это означает, что вокруг "Нафтогаза Украины" специально создают ситуацию, когда он становится должником "УкрГазЭнерго". Но это еще не все".

"12 января Минтопэнерго вынесло на заседание правительства изменения к постановлению, в котором говорится, что с момента выхода этого постановления за транспортную работу деньги будут получать не "УкрТрансГаз" и не облгазы, а "УкрГазЭнерго", - рассказал депутат.

"И это еще один из механизмов сделать "УкрТрансГаз" должником перед "УкрГазЭнерго", которая, я думаю, в ближайшие месяцы подаст в суд на "УкрТрансГаз", - добавил он.

По словам Ивченко, "несложно догадаться, что мы суды проиграем, поэтому за долги у "УкрТрансГаза" будет отобрано имущество".

При этом депутат напомнил, что "ГТС находятся на балансе этой компании, поэтому логично будет предположить, какое именно имущество будет отдано "УкрГазЭнерго".

На вопрос, может ли Россия принимать участие в судебных процессах, депутат заявил: "Конечно! 50 процентов "УкрГазЭнерго" принадлежит российской стороне. Это настоящая западня…".

Украинская правда