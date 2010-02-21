В Чернигове издан диск «Слушай Че!»

В Чернигове по итогам проекта поддержки местных музыкантов «Слушай Че!» выдан диск с одноименным названием.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя городского председателя Оксаны ТУНИК-ФРИЗ, которая выступила соорганизатором и членом жюри, этот музыкальный проект является уникальным, поскольку не имеет аналогов в Украине.

«У нас есть настоящая музыка, настоящие профессиональные музыканты. Рядом с нами прекрасные люди, поэтому нужно это ценить», - отметила она.

Принять участие в проекте в этом году выразили желание 50 черниговских исполнителей и групп, из них жюри избрало 12, чьи произведения в формате рок-поп-альтернатива и вошли в музыкальный сборник «Слушай Че!».

Организаторы проекта убеждены, что это имиджевый конкурс, который будет способствовать популяризации молодежной музыкальной культуры Чернигова. Диск можно приобрести во всеукраинской сети «Евростар», или заказать через Интернет-магазины. Кроме того, вкладка диска содержит информацию об исполнителях с их координатами, чтобы продюсерские агентства и другие заинтересованные люди должны были возможность контактировать с музыкантами по вопросам сотрудничества.

Проект «Слушай Че!», какой проводился в Чернигове во второй раз, стартовал на День города. В этом году к участию в нем приобщились в два раза больше музыкантов, чем в предыдущем году.