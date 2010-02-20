Во Львове снег обрушил крышу жилого дома

Во Львове под весом снегового покрова обвалилась крыша жилого дома на улице Пасечной.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины во Львовской области, вчера около 17.00 под весом снега произошло обрушение крыши жилого дома, в результате чего было повреждено перекрытие дома.

Жильцов дома поселили в общежитии воинской части.

Кроме того, в минувшие сутки в Золочевском районе Львовской области под весом снега произошел обвал крыши на здании Жуковского сельского совета и крыши в Золочевском районном доме культуры.

Также 19 февраля в с.Себечев Сокальского района под весом снега обвалилась крыша дома площадью 150 кв. метров, в котором находились сельская библиотека, почта и магазин.

В результате обвала никто не пострадал.