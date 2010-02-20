В Луганской области горела шахта
10:23, 20 февраля 2010Общество
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Пожар возник на глубине 486 м.
На шахте «Тошкивская» государственного предприятия «Первомайскуголь» вчера днем за перемычкой № 9 на конвейерном штреке 1-й западной лавы на глубине 486 м возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, причина пожара не известна.
Огонь был ликвидирован в 13.00.
На момент пожара под землей находились 153 человека, на аварийном участке - 21, все были выведены на поверхность. Пострадавших нет.
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