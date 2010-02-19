Сегодня в центре Харькова горела школа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, пожар, сигнал о котором поступил в 14.28, произошел на третьем этаже отдельного помещения школы, где учатся младшие классы.

Все школьники были немедленно эвакуированы. Никто не пострадал.

В 15.01 пожар был полностью ликвидирован. Его причины выясняются.