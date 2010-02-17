В Донецке директор магазина стрелял в посетителя

В Донецке задержан директор магазина, выстреливший в посетителя.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Куйбышевский райотдел милиции Донецка обратился 26-летний ранее судимый мужчина с заявлением о том, что в одном из магазинов на него совершено нападение. По словам пострадавшего, у него в магазине произошел конфликт с 40-летним директором, в результате которого директор выстрелил в посетителя из пистолета травматического действия и ударил рукояткой, причинив ранение грудной клетки и выбив два зуба.

Прибывшие на место происшествия работники милиции задержали директора и изъяли у него пистолет. Проводится расследование.