В Киеве горело общежитие КПИ

В Киеве горело общежитие № 20 Национального технического университета Украины „Киевский политехнический институт” на ул. Борщаговский, 144, в Соломенском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, информация о пожаре в 13-этажном общежитии поступила вчера, 16 февраля, в 19.52. По повышенному рангу к месту были направлены одновременно пожарно-спасательные подразделения из двух ближайших пожарных частей.

На месте пожарные установили, что в электрораспределительном шкафу подвального помещения электрощитовой произошло короткое замыкание электропроводов с последующим возгоранием, в результате чего возникло сильное задымление с распространением на верхние этажи.

Была организована эвакуация людей из общежития. Студенты выходили организованными группами без паники. Также спасатели освободили двух студентов из лифта, который остановился между пятым и шестым этажом в результате его обесточивания.

Тем временем другие отделения пожарных затушили электропровода в щитовой. В результате пожара повреждена изоляция электропроводов и аппарат защиты.

На проведение операции по тушению пожара и спасению людей пожарно-спасательным подразделениям понадобилась 21 минута.