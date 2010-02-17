В Киеве разоблачили «последователей» аферы Элита-центра

В Киеве налоговики разоблачили факт незаконного привлечения денежных средств физических лиц-инвесторов на счет столичного ООО «У» якобы для строительства жилищного комплекса с общественно-бытовыми помещениями в Соломенском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.

Директор предприятия – гражданка «Р» обманула граждан, рассчитывавших получить квартиры в новом доме, на основании заключенных договоров о паевом участии в инвестировании строительства жилья. Она получила от 5 граждан на счет общества денежные средства в сумме более 2 млн. грн. Перечислять же привлеченные инвестиции заказчику строительства директор ООО не собиралась, отметили в ГНА.

Таким образом, завладев мошенническим путем средствами инвесторов, она незаконно израсходовала их на хозяйственные потребности предприятия, а обманутые инвесторы так и не получили обещанных квартир.

В отношении гражданки «Р» уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, злоупотребление властью или служебным положением и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Следствие продолжается.