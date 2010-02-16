В Киеве обстреляли «Мерседес» бизнесмена

утром в Святошинском районе столицы был обстрелян автомобиль «Мерседес», принадлежащий местному бизнесмену, в результате чего он получил пулевое ранение ноги.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, в 10.39 по номеру «102» от врачей скорой помощи поступила информация об этом инциденте.

Как отметил собеседник агентства, нападение на автомобиль было совершено, когда он двигался вдоль дома № 79 по улице Рабочей.

По предварительным данным, автомобиль обстреляли из автоматического оружия, в целом были выпущены около 10 пуль.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пострадавший госпитализирован в одну из киевских больниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отметили в милиции, известно, что нападавший исчез с места происшествия на автомобиле “БМВ” темного цвета.