Коалиция не против кандидатуры Владимира Огрызко, но...

Координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что большинство членов коалиции готово поддержать кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

Об этом УНИАН в эксклюзивном комментарии сообщила спикер фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ со ссылкой на Р.БОГАТЫРЕВУ.

«Но, что естественно, дискуссия вокруг этой кандидатуры еще не завершена. Принципиально важно, чтобы состоялись соответствующие консультации между премьер-министром и Президентом Украины, и привели именно на этом уровне к консенсусу», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она подчеркнула, что Президент воспользовался своим конституционным правом на выдвижение своей кандидатуры на должность руководителя внешнеполитического ведомства. “Вместе с тем, я считаю, что парламентско-правительственная коалиция должна быть уверена, что внешнеполитическая деятельность нового министра иностранных дел не будет противоречить виденью внешней политики коалиции”, - добавила она.

Р.БОГАТЫРЕВА назвала В.ОГРЫЗКО одним из лучших профессионалов во внешней политике. “И важно, чтобы принцип дипломатической толерантности, отстраненности от политизации этого ответственного и тонкого инструмента политики государства стала традиционной повинностью кандидата на эту крайне важную для обеспечения внешнеполитических приоритетов должность. Главное – Украина. И, естественно, ОГРЫЗКО должен обязательно усвоить надлежащий урок у своего вчерашнего шефа ТАРАСЮКА”, - уверена Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.

Планируется, что ВР рассмотрит вопрос о назначении В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел 8 февраля.