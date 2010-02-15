В Тернополе почтили память погибших в Афганистане

В Тернополе почтили память погибших в войне в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия прошли возле Мемориального комплекса украинским воинам, погибшим в этой войне. Сначала священники Свято-Троицкого духовного центра УПЦ КП отправили панихиду, помянув в молитве всех воинов, которые погибли на поле боя, а также умерших ветеранов.

В своих речах представители городской и областной власти отметили героизм воинов, воевавших в Афганистане, а также значимость миссии тех миротворцев, которые сейчас, рискуя здоровьем и жизнью, выполняют свой долг на территории других государств.

После минуты молчания по погибшим в Афганистане заместитель председателя облгосадминистрации Богдан ЯКУБОВСКИЙ, председатель областного совета Алексей КАЙДА, городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ и представители общественности возложили цветы памяти к мемориальному комплексу воинам-афганцам.

Справка УНИАН. В войне в Афганистане принимали участие более 1,7 тыс. жителей Тернопольской области, 51 из них погиб.