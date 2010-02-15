До сих пор ограничен проезд по дорогам в 3 областях

Проезд по автодорогам местного значения остается осложненным в 11 областях Украины - в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожский и Николаевской, а в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях проезд ограничен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Покрытие автодорог государственного значения в Кировоградской, Ивано-Франковской областях местами заснежено, в Черниговской области - снежная каша, в Волынской области накат, однако проезд обеспечен.

На расчистке автодорог работают 2131 механизм и свыше трех тысяч рабочих. Кроме того, дополнительно работают 172 единицы техники, привлеченной у других организаций.