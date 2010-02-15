Сегодня у православных начинается Великий пост. Он продлится семь недель и завершится Пасхой, которая в этом году приходится на 4 апреля.

В первые два дня поста и в Страстную Пятницу рекомендуется воздержаться от приема пищи, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов.

Для людей пожилого возраста, больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, путешественников, военных и находящихся в заключении пост может быть не таким строгим. Детям обычно рекомендуют воздержаться от сладостей.

Как правило, ограничения зависят от образа жизни, работы, состояния здоровья. Благословение на особенности употребления пищи в пост христиане берут у священника.

Богословы подчеркивают, что в Великий пост не столько нужно ограничивать себя в еде, сколько находиться в духовном сосредоточении. В этот период верующие посвящают свободное время познанию Творца, рассуждениям о смысле жизни, о душе, о добре и зле. Церковь призывает сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.

Согласно церковной традиции, верующие ограничивают себя во время поста в том, что доставляет особое удовольствие. В дни Великого поста рекомендуется отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя.