На Луганщине горела шахта

Вчера днем на шахте им. Артема ГП «Луганскуголь» произошел пожар в 4-й западной лаве на глубине 510 м.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, пожар вспыхнул в результате короткого замыкания в электросети.

Все 40 горняков, которые на тот момент находились под землей, были эвакуированы. В 15.55 пожар был ликвидирован.