На Луганщине горела шахта
09:35, 15 февраля 2010Общество
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Эвакуировали 40 горняков
Вчера днем на шахте им. Артема ГП «Луганскуголь» произошел пожар в 4-й западной лаве на глубине 510 м.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, пожар вспыхнул в результате короткого замыкания в электросети.
Все 40 горняков, которые на тот момент находились под землей, были эвакуированы. В 15.55 пожар был ликвидирован.
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