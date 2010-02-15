Умер Дик Френсис

Известный английский писатель Дик Френсис (настоящее имя Ричард Стэнли Френсис) скончался в возрасте 89 лет, передает телеканал Sky News.

Д.Френсис был мастером детективного жанра. Он написал 40 романов, действия в которых связаны с миром конного спорта и вокруг него, отмечает NEWSru.

Д.Френсис начал свою карьеру как жокей на скачках, служил летчиком во время Второй мировой войны, затем в 50-х годах неоднократно становится чемпионом страны.

Первым и наиболее удачным детективным романом писателя считается "Фаворит" (1962), где описывается жизнь жокея. Темы других романов Д.Френсиса также связаны со скачками. "Смерть на ипподроме", "Скачка тринадцати", "Охота на лошадей", "На полголовы впереди", "Дикие лошади", "Ноздря в ноздрю" и другие.