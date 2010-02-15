В США неизвестный открыл стрельбу в церкви

В Калифорнии вооруженный мужчина открыл стрельбу в одной из церквей города Ричмонд в результате чего пострадали двое подростков, сообщает Associated Press. В момент нападения на богослужении в храме находились, по меньшей мере, около 100 человек.

Пострадавшие с ранениями в область плеча и ноги были доставлены в городскую больницу.

Нападавшему, который, как и его сопровождающие скрывал свое лицо при помощи капюшона, удалось скрыться.

После стрельбы служба в церкви была продолжена. По словам священнослужителя, «служба должна была быть продолжена в любом случае. Мы поблагодарили Бога за то, что никто не погиб».