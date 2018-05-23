Украинское зерно выбрасывают в море, потому что правительственные квоты душат экспорт

Зернотрейдеры в Украине выбрасывают тысячи тонн подгнившего зерна в Черное море, поскольку в стране, которая когда-то была „хлебной корзиной Европы”, уже пятый месяц действует протекционистское торговое эмбарго.

Правительство пообещало увеличить экспортные квоты на разные типы зерновых в течение нескольких недель, но рынок уже понес убытки более, чем на $100 млн.

Низкие экспортные квоты на большинство зерновых и полный запрет на экспорт пшеницы встряхнули мировые рынки, которые и без того с трудом приспосабливаются к скудным урожаям в некоторых из важнейших стран-производителей зерна. Трейдеры говорят, что ограничения, наложенные Киевом, сыграли большую роль в раздувании мировых цен и добавили по 20 долларов за тонну на некоторые категории зерна.

Экономическая политика командного стиля имела целью увеличить государственные запасы в свете повышения глобальных цен, но это тяжело бьет по поднимающемуся сектору сельского хозяйства Украины.

Украина, один из ведущих мировых экспортеров зерна, собрала в прошлом году 34 млн. тонн, что на 9 процентов меньше, чем предыдущий урожай.

Аналитики надеются, что квоты будут вскоре увеличены, и это позволит трейдерам увеличить экспорт с 5,5 млн. до 8 млн. тонн.

Урожай продовольственного ячменя был особенно хорош в прошлый сезон. И все же квоты помешали крупным грузам покинуть страну, что вызвало тревогу у трейдеров.

Андрей Клюев, вице-премьер-министр Украины, сказал Файненшл Таймс на прошлой неделе, что экспортные ограничения можно было бы снизить к концу этого месяца.

"Мы закончили накопление стратегических запасов зерна, - сказал господин Клюев. - Ситуация в значительной мере успокоилась."

Но ущерб уже нанесен. Огромные запасы накапливались в устаревших портовых складах. Из-за плохих условий часть урожая сгнила и была выброшена.

По оценкам Декстера Фрая, который руководит деятельностью в Украине американской аграрной компании Bunge, сельскохозяйственный сектор Украины потерял "сотни миллионов долларов".

Экспортные ограничения, этот популистский шаг, сохранили цены на пищевые товары низкими и заработали политические очки для правящей коалиции, возглавляемой Виктором Януковичем, премьер-министром Украины. Но трейдеры предупреждают, что этот шаг может иметь неприятные последствия и нанести ущерб репутации страны как надежного поставщика зерна.

Конкуренты, такие как Казахстан и Россия, перехватили рынок у Украины. Некоторые трейдеры и страховые компании, покрывающие их потери, намерены принять соответствующие меры, инициировав судебные процессы против правительства Украины.

Всемирный банк дважды назвал ограничение "неоправданным" и поддержал заявления о том, что обесеченность зерном в стране более чем достаточна, чтобы покрыть все внутренние нужды. Банк также предупредил, что ограничения открыли двери для коррупции.

"Администрирование системы квоты было очень непрозрачным, и тем самым создало возможности для коррупции", говорится в докладе, обнародованном ВБ.

Андрей Ярмак, консультант по вопросам сельского хозяйства, сказал, что многие трейдеры были удивлены, недавно услышав, что малоизвестные компании получили высокие экспортные квоты, в то время как более крупные иностранные компании с большими запасами получили меньшие квоты.

Возникают подозрения, что имела место „игра” с инсайдерскими соглашениями в процессе назначения квот, сказал господин Ярмак. Некоторые компании могли продавать свои квоты крупным трейдерам.

Виктор Ющенко, прозападный и ориентований на рыночные реформы Президент Украины, заверял прошлой осенью, что его страна будет придерживаться рыночных принципов и снимать экспортные ограничения. Но маргинализированный Президент оказался бессилен. Он за последние месяцы постепенно лишился власть в интересах господина Януковича в ходе эскалации внешне- и внутриполитической борьбы.

Роман Олеарчик „Файненшл Таймс” (Великобритания)

С английского перевел Николай Писарчук