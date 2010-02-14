Штаб Тимошенко подаст иск, когда получит протокол ЦИК

Народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО (фракция БЮТ) заявляет, что Центральный избирательный штаб кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО направит иск в Высший административный суд 15 или 16 февраля.

Об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня в эфире «5-го канала».

«Сегодня после объявления результатов выборов Центральной избирательной комиссией Блок Юлии ТИМОШЕНКО абсолютно готов для обращения в Высший административный суд, как это и предусматривает Закон о выборах Президента. Насколько мне известно, это заявление будет подано в суд или завтра, или послезавтра сразу по получению в печатном варианте окончательного протокола сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии», - сказал С.ВЛАСЕНКО.