В Украине обесточено более 1 тыс. населенных пунктов

В Украине сегодня из-за сложных погодных условий в 12 областях обесточен 1041 населенный пункт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайным ситуации.

В частности, в Николаевской области без электроснабжения остается 361 населенный пункт, в Одесской – 221, Винницкой – 141, Кировоградской – 139. Без света остаются и в Херсонской области 56 населенных пунктов, в Запорожской – 44, Днепропетровской – 32, Черкасской – 18, Тернопольской – 11, Ивано-Франковской – 8, Киевской – 8 и Черновицкой – 2.

Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.