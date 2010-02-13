Прогноз экспорта зерна из Украины увеличен до 22 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины увеличило прогноз экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году на 10% – с 20 до 22 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«По нашим оценкам, экспорт зерна из Украины составит около 22 млн. тонн», – сказал он.

По данным министерства, на сегодня из Украины экспортировано уже более 17 млн. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, согласно балансу Минагрополитики, предложение зерна в Украине в 2009-1010 МГ составит 53,8 млн. тонн, при этом внутреннее производство прогнозируется на уровне 46,2 млн. тонн, а общая потребность внутреннего рынка оценивается в 47,3 млн. тонн. Из них на пищевые потребности – 6,8 млн. тонн, на семена – 3,1 млн. тонн, на корм для скота – 15 млн. тонн, на непищевую переработку – 2 млн. тонн, а на экспорт – 2 млн. тонн.

При этом на конец 2009-2010 МГ ожидаются остатки в объеме 6,5 млн. тонн.