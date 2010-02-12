Клинтон выписался из больницы

Бывший Президент США Билл КЛИНТОН покинул больницу после успешно перенесенной операции на сердце, передает Reuters.

"Б.КЛИНТОН выписался из клиники Columbia Presbyterian Hospital сегодня утром в великолепном состоянии", - сообщил советник экс-президента Дуглас БЕНД.

"Он с нетерпением ждет возвращения к работе в своем фонде по оказанию помощи разрушенному Гаити", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля политик был доставлен в больницу после того, как пожаловался на боли в груди. Врачи вживили в одну из аорт 63-летнего Б.КЛИНТОНА два коронарных стента, которые обеспечивают нормальный ток крови.

В 2004 году врачи уже делали Б.КЛИНТОНУ операцию по шунтированию четырех закупоренных артерий. По словам врача-кардиолога Аллана ШВАРТЦА, одна из прооперированных тогда аорт оказалась заблокированной.