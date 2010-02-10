ЕДАПС уже отгрузил МВД почти 24 тыс. загранпаспортов

На сегодняшний день консорциум «ЕДАПС» отгрузил в адрес Министерства внутренних дел Украины 23 тыс. 896 паспортов гражданина Украины для выезда за рубеж.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консорциума ЕДАПС.

Документы были направлены по всем 38 подразделениям Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц МВД Украины.

Как сообщалось, 8 февраля 2010 г. ЕДАПС возобновил производство и отгрузку загранпаспортов сразу же после перечисления Государственным казначейством Украины 12,2 млн. грн. в счет оплаты задолженности за уже отгруженные в ноябре-декабре 2009 г. документы.

Частичную оплату задолженности МВД Госказначейство осуществило в рамках выполнения предписания прокуратуры г. Киева.

3 февраля 2010 г. на официальном сайте киевской прокуратуры появилось информация о том, что прокуратура вынесла предписание Госказначейству с требованием немедленно оплатить задолженность МВД Украины перед консорциумом «ЕДАПС» в сумме 72 млн. грн. за поставленные бланки документов.

Выполняя ранее взятые обязательства перед государством и гражданами Украины, ввиду частичной оплаты задолженности, консорциум «ЕДАПС» с 8 февраля 2010 г. перешел на круглосуточный режим работы без выходных дней. В таком графике, отметили в пресс-службе, при условии дальнейших денежных поступлений со стороны государства, ЕДАПС выполнит все свои производственные обязательства и отгрузит загранпаспорта в адрес МВД, согласно всем поданным заявкам на оформление документов гражданами Украины.